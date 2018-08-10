Путин назвал «нелегитимными» новые санкции против РФ

10.08.2018 21:44 Президент России Владимир Путин назвал возможные новые санкции США против РФ нелегитимными. Об этом он сказал на совещании с членами Совета безопасности федерации, сообщает в пятницу, 10 августа, пресс-служба Кремля.



"Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права", - говорится в сообщении.



Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Введение ограничительных мер в Госдепе обещают осуществить в два этапа. Сначала в Россию запретят поставлять ряд американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электроники двойного назначения.



Если же Москва не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия и не согласится допустить международных экспертов, то Вашингтон угрожает снизить уровень дипломатических отношений, сократить внешнюю торговлю между странами и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.



В свою очередь в МИД России заявили, что США идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, и пообещали зеркальные меры.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

