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Пашинян: Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении


10.08.2018   22:58
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 10 августа, заявил, что Россия должна адаптироваться к новой ситуации в стране, информирует РИА Новости.

«Это новая ситуация. Мы все должны адаптироваться к этой ситуации, в том числе, наши российские коллеги и мы сами. Так что все нормально», - сказал Пашинян, комментируя заявление министра иностранных дел РФ.

Ранее Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении, и поэтому происходящее там не может не беспокоить.

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

В рамках дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.






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