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Брату экс-премьера Армении предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия


11.08.2018   11:34
В рамках расследуемого в Специальной следственной службе Армении уголовного дела 10 августа 2018 года брату экс-премьера РА Овика Абраамяна – Генриху Абраамяну –предъявлено обвинение за деяние, предусмотренное ч.2 ст. 235 УК РА. Об этом сообщает пресс-центр Специальной следственной службы РА.

Обвинение предъявлено за то, что он незаконно приобрел и по предварительному сговору с Амбиком Геворкяном незаконно хранил на территории фактически принадлежащего своему брату – бывшему премьер-министру РА Овику Абраамяну – бывшего Механико-ремонтного завода Мхчяна Араратской области РА, оформленного на имя Амбика Геворкяна, оружие и боеприпасы.

Оружие и боеприпасы были обнаружены в результате обыска, проведенного на данной территории 6 августа.

Следователем ССС в суд представлено ходатайство об избрании в отношении Г.Абраамяна меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.






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