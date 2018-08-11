|
|
Брату экс-премьера Армении предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия
11.08.2018 11:34
В рамках расследуемого в Специальной следственной службе Армении уголовного дела 10 августа 2018 года брату экс-премьера РА Овика Абраамяна – Генриху Абраамяну –предъявлено обвинение за деяние, предусмотренное ч.2 ст. 235 УК РА. Об этом сообщает пресс-центр Специальной следственной службы РА.
Обвинение предъявлено за то, что он незаконно приобрел и по предварительному сговору с Амбиком Геворкяном незаконно хранил на территории фактически принадлежащего своему брату – бывшему премьер-министру РА Овику Абраамяну – бывшего Механико-ремонтного завода Мхчяна Араратской области РА, оформленного на имя Амбика Геворкяна, оружие и боеприпасы.
Оружие и боеприпасы были обнаружены в результате обыска, проведенного на данной территории 6 августа.
Следователем ССС в суд представлено ходатайство об избрании в отношении Г.Абраамяна меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна