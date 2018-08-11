Бакрадзе: Грузии не нужен кабинетный президент, как это нам предлагает «Грузинская мечта»

11.08.2018 13:45 В рамках предвыборной кампании кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе встретился с партийным активом, со сторонниками и ознакомил их с приоритетами предвыборной программы.



Как сообщают в «Европейской Грузии», основные направления программы – это повышение пенсии и социальной помощи, решение проблем беженцев, помощь тем, кто уехал за рубеж работать и финансирование обучения студентов за границей. По заявлению кандидата в президенты, сегодня президенту не нужен кабинетный президент, а он должен быть занят улаживанием проблем народа.



«Грузии не нужен кабинетный президент, как это нам предлагает «Грузинская мечта». Грузии нужен президент, который будет работать для улаживания проблем народа и от деятельности которого народ получит конкретную пользу. Будь то финансирование молодежи, будь то создание лучших условия для более миллиона грузин, вынужденно отправившихся за рубеж работать, будь то повышение пенсии, помощь селу или другое множество других болезненных вопросов. Именно этим должен быть занят президент, улаживанием конкретных проблем, общением с народом, деланием дела для народа. Вот в этом заключается программа нашей команды, и я убежден, что грузинский народ сделает правильный выбор», - заявил Давид Бакрадзе.















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