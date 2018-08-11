Грузия готова бесплатно прооперировать 10-летнего гражданина России, но родители против

11.08.2018 15:14 Грузия готова бесплатно прооперировать на сердце 10-летнего гражданина России. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.



По словам министра, семье ребенка было предложено финансирование операции, однако родители требуют доставить ребенка в Россию на специальном самолете.



"Предложение остается в силе, мы ничего не пожалели для ребенка. Если согласятся на операцию, то сделаем бесплатно для них. Что же касается их желания - это их ребенок и им решать. Мы лишены возможности нанять воздушный реанимобиль и перевезти", - заявил министр.



Находящиеся в Грузии граждане России уже больше месяца ждут помощи от своей страны. Семья приехала на отдых из Нижнего Новгорода, но 10-летнему Ираклию Лекиашвили, у которого проблемы с сердцем, и с рождения уже перенес три операции, неожиданно стало плохо.



Его с проблемами в области живота доставили в больницу имени Иашвили. Подростку понадобилась срочная операция. Врачи диагностировали у ребенка непроходимость кишечника.



Он до сих пор находится в реанимационном отделении. По заявлению медиков, из-за того, что у мальчика был врожденный порок сердца, возникли осложнения. Ираклий перенес несколько операций. Вмешательство из-за непроходимости кишечника привело к тому, что у ребенка образовался тромб на сердце.



Семья почти месяц просит Российскую Федерацию назначить специальный рейс для перевозки тяжелого пациента. По их утверждению, они не раз обращались в консульский департамент России в Грузии для помощи, и организации транспортировки, но безрезультатно.



«Сейчас он находится в реанимации, ему постоянно нужен кислород. Транспортировать его можно только в лежачем положении со специальными приспособлениями. Мы обратились за помощью в МЧС, чтобы нам выделили самолет. В МЧС сказали, что нужно получить разрешение от Минздрава. Мы отправили все необходимые документы и теперь ждем ответа. Нахождение в больнице Грузии стоит очень дорого, сумма уже перевалила за пятьсот тысяч рублей», - заявляет мать ребенка Наталья Милютина. По ее же словам, у них нет достаточных финансов для продолжения лечения в Грузии.



В клинике Иашвили говорят, что несколько дней назад с ними связались из консульского департамента Российской Федерации, но они всего лишь интересовались состоянием здоровья ребенка.



Состояние Ираклия стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Один день нахождения в больнице обходится семье в 23 тысячи рублей. Папа мальчика уже продал имущество, которое было в Грузии, но денег все равно не хватает. Близкие семьи решили организовать сбор средств для поддержки семьи.















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