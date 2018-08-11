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Двое мужчин убиты в Ниноцминдском мунципалитете


11.08.2018   17:41
В Ниноцминдском муниципалитете Грузии были убиты двое мужчин. Случай произошел на рассвете. По существующей информации, убийству предшествовала словесная перепалка между несколькими людьми. На данном этапе неизвестно, что стало причиной противостояния.

Сотрудники Департамента полиции Самцхе-Джавахетии МВД Грузии по горячим следам задержали жителя этого же села Г.М. 1976 года рождения.

По информации МВД, совершенное преступление предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

«В результате проведенных полицией оперативных и следственных мероприятий установлено, что 10 августа житель села Сатха Г.М. пригласил к себе домой односельчан – Э.Ц. и А.П. Позднее к столу были приглашены знакомые Э.Ц., приехавшие в гости из Тбилиси: П.М. 1974 года рождения и С.П. 1983 года рождения. Через несколько часов между хозяином дома и П.М. произошла словесная перепалка, переросшая в физическое противостояние. Г.М. нанес ножом П.М. и С.П. множественные ранения. Указанные лица от полученных ранений скончались на месте.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных по горячим следам сотрудниками полиции Самцхе-Джавахетии, Г.М. был задержан через несколько часов после убийства.

В связи с произошедшим фактом расследование ведется по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство», - говорится в заявлении МВД.






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