«Свободная Грузия» предлагает российскому бизнесмену Левану Васадзе баллотироваться в президенты

11.08.2018 20:24 Лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава предлагает бизнесмену Левану Васадзе выдвижение в кандидаты в президенты.



Что касается того, что партия уже выдвинула самого Каху Кукава кандидатом в президенты, то Кукава утверждает, что это часть обязательной процедуры, предусмотренной законодательством.



По его словам, в партии до сих пор идут консультации по вопросу кандидата в президенты, в том числе и с бизнесменом Леваном Васадзе. Если Васадзе отклонит предложение, то за президенство будет бороться Каха Кукава.



«Окончательное решение по кандидату в президенты, буду им я или другой представитель нашей партии, мы примем на будущей неделе. Решено, что «Свободная Грузия» обязательно примет участие в президентских выборах. Что касается кандидата, то мы предложили Левану Васадзе, и его кандидатура активно рассматривалась в социальных сетях. У нас есть консультации и с другими кандидатами», — сказал Каха Кукава.



К настоящему времени в ЦИК поданы заявки 14 кандидатов, в том числе Давида Усупашвили, Давида Бакрадзе, Кахи Кукава и Шалвы Нателашвили.



Президентские выборы состоятся 28 октября.















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