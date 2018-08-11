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Саакашвили: 10 лет назад на нас напала огромная армия, а курс валюты был 1,64
11.08.2018 20:29
«У Грузии есть алчный олигарх, который банковской монополией разрушил бюджет грузинских семей и делает деньги, играя на курсе валюты», - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в видеообращении, размещенном в «Фейсбук».
По словам Михеила Саакашвили, в том случае, если в Грузии продолжится правление власти Бидзины Иванишвили, стоимость одного доллара станет 4 лари.
«Курс лари опять начал резко падать и правительство вновь в полном бессилии, но у Грузии нет правительства. У Грузии есть алчный олигарх, который банковской монополией разрушил бюджет грузинских семей и делает деньги, играя на курсе валюты.
В эти дни исполняется 10-я годовщина августовской войны. Я хочу напомнить вам, что такая огромная армия напала на нас, свалилось такое огромное несчастье, и во время войны, и впоследствии, мы сохранили курс валюты, и в мое время он был – 1,64. Сейчас он такой, какой есть и не дай Бог, если Иванишвили в Грузии продолжится, если вы не проявите активность, не включитесь, если опять позволите ему купить выборы, даю гарантию, что очень скоро курс будет минимум 4 – я знаю, о чем говорю. В мое время он был 1,64, а во время Иванишвили скоро будет – 4, поэтому давайте прочистим уши, откроем глаза, начнем двигаться все – у нас все получится», - заявил Саакашвили.
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