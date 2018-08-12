Зурабишвили не желает президентствовать во «дворце Саакашвили»

12.08.2018 12:05 Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили отказывается работать в Авлабарской резиденции в случае своей победы на выборах. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Имеди».



28 октября в Грузии состоятся выборы президента. Главу государства в последний раз изберут всеобщим прямым голосованием сроком на шесть, а не на пять лет. С 2024 года выборами президента будет заниматься парламент.



Зурабишвили, кандидатуру которой скорее всего поддержит «Грузинская мечта», однозначно дала понять, что не собирается продолжать конфликт, произошедший между правящей партией и действующим президентом Георгием Маргвелашвили.



В случае победы, ее администрация покинет резиденцию, построенную при третьем президенте Михаиле Саакашвили.



Как и Бидзина Иванишвили – миллиардер и основатель «Грузинской мечты», Зурабишвили считает, что президент должен работать в особняке на улице Атонели – в более скромной резиденции, которая, к тому же, никак не связана с именем Саакашвили.



«Мне очень нравится Дворец Орбелиани. Он полностью соответствует функциям нового президента. Существующее здание, нравиться нам они или нет, является символом государства. Исходя из этого, там должен быть премьер-министр или министерство иностранных дел, или он должен стать местом для приема иностранных гостей. Не я, а правительство решает это. Однако президента там быть не должно», — заявила Зурабишвили.



Она отметила, что хочет быть президентом «другого типа»: «жить в своем доме», «ходить пешком», «покупать продукты на рынке», а также «встречаться с людьми».



Резиденция на Атонели была готова принять следующего после Саакашвили президента уже в 2015 году. Особняк в центре Тбилиси, построенном в 19 веке для княжеской семьи Орбелиани, лет десять с начала 90-х годов размещалось посольство США. Площадь здания — шесть тысяч квадратных метров. Оно вполне может вместить 250 сотрудников администрации президента, полномочия которого с 2013 года сильно сократились в связи с переходом на парламентскую модель правления. Все шло по плану, но после инаугурации Георгий Маргвелашвили вдруг категорически отказался от переезда из резиденции над Курой.



Противостояние президента и «Грузинской мечты» началось именно после того, как Маргвелашвили неожиданно «проявил характер», как назвал это основатель правящей партии, экс-премьер и миллиардер Бидзина Иванишвили. В итоге Маргвелашвили остался в Авлабаре, а Иванишвили, который сам предложил ему этот пост и поддержал на выборах, перестал с ним общаться. С тех пор четвертый президент является объектом постоянной критики всей правящей команды.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

