Бахтадзе: Для каждого грузина Дидгорская битва продолжается

12.08.2018 14:57 Для каждого грузина, для каждого нашего гражданина Дидгорская битва продолжается – это борьба за прогресс и развитие нашей страны, борьба за объединение нашей страны, борьба за то, чтобы наша страна заняла почетное место в числе развитых стран, - об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на Дидгорском поле, где поздравил собравшееся население с праздником «Дидгороба».



Глава правительства отметил, что Дидгорская битва является главной победой нашей страны, нашей многовековой истории.



«Давид Агмашенебели принес грузинскому народу такую победу, которой гордился бы любой народ. Он показал нам, что если на твоей стороне правда и истина, не существует силы, которая могла бы тебя одолеть. Эта большая эмоция сопровождает грузинский народ по сей день, она сохранила нашу идентичность и государственность. Наши герои, которые пали на этом поле, ценой своей крови заложили прочное основание нашей государственности, теперь мы обязаны строить на этом основании сильное и развитое государство. Дидгорская битва – символ победы и единства, который еще раз подтверждает нашу главную истину – наша сила и развитие заключается в единстве, в стремлении к общей цели. Я уверен, что при правильной стратегии и политике мы добьемся главной цели, о которой мечтали и к которой стремились наши предки – чтобы Грузия была сильной и развитой страной. У нас есть примеры того, как нужно этого добиться, и я уверен, что вместе мы обязательно сделаем это. Слава героям, слава Грузии, пусть господь хранит Грузию», - заявил премьер-министр.



В муниципалитете Тетрицкаро на Дидгорском поле проходят народные празднования Дидгороба, в рамках которых состоятся культурно- спортивные мероприятия, в частности, концертное представление, соревнования по грузинской борьбе, армрестлингу и конные скачки.



В мероприятии принимают участие премьер-министр, министр обороны и другие члены правительства, представители дипломатического корпуса, а также приглашенные гости.



Примечательно, что в связи с праздником Дидгороба в 2014 году по инициатве правительства учреждена государственная награда — «Орден Дидгорского Креста», который ежегодно 12 августа вручается отличившимся военнослужащим.















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