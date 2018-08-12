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Эрдоган: Турция начнет торговать с Россией, Китаем и Украиной в национальной валюте


12.08.2018   15:00
С Россией, Китаем и Украиной Турция начнет торговать в национальной валюте, — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече с членами правящей партии в черноморском городе Ризе Эрдоган сказал, что Турция готова торговать по аналогичной схеме и с теми европейскими странами, которые «хотят освободиться от давления американского доллара».

В текущем году турецкая лира уже обесценилась на 40%. Снижение курса турецкой лиры вызвано удвоением США пошлин на импорт турецкого алюминия и стали.

Отношения между Вашингтоном и Анкарой обострились из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона. Его обвиняют в поддержке провалившегося военного переворота от 15 июля 2016 года. Если он будет признан виновным, то пастору грозит 35 лет лишения свободы. Вашингтон требует его освобождения.






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