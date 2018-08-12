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Брайза: Грузия довольно неплохо справилась с последствиями войны


12.08.2018   17:38
Грузия довольно неплохо справилась с последствиями войны и сейчас находится на хорошем этапе развития, - об этом в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» заявил бывший помощник госсекретаря США Мэтью Брайза. По его словам, страна находится в лучшем положении, чем это можно было представить после войны.

«Грузия является привлекательным местом для европейских туристов, потому что это отличная страна с невероятными людьми. Инвестиции сделали Тбилиси и всю страну еще более красивой, но и сегодня для инвесторов есть угрозы в связи с наличием российских войск и фактом оккупации. Примечательно, что трансатлантическое сообщество хорошо объяснило России, что уничтожение центральной магистрали и главной экономической артерии вызовет серьезные последствия. Повторюсь, что Грузия довольно неплохо справилась с последствиями войны и сейчас находится на хорошем этапе развития», - заявил Брайза.
По его словам, вторжение России в Грузию оказало драматическое влияние на архитектуру европейской безопасности, но немного позже.

«Я полностью разделял мнение президента Саакашвили о том, что реакция Запада была мягкой. Однако, насколько я вижу, были сделаны важные шаги, но Россия не заплатила достаточно высокую цену. Эта мягкая реакция вызвала у России во главе с Путиным ощущение, что вторжение в Украину, аннексия Крыма и занятие Донбасса останутся безнаказанными. Но России пришлось дорого за это заплатить. Факт, что агрессия против Грузии разбудила НАТО. В альянсе поняли, что в Восточной Европе, странах Балтии, Польше должны быть размещены войска и нужно предпринимать больше мер для предотвращения будущих случаев агрессии», - заявил Брайза.






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