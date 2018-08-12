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Премьер-министр Грузии встретился с представительной делегацией американских конгрессменов


12.08.2018   19:18
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с делегацией конгрессменов США во главе с председателем Комитета Палаты представителей США по разведке Девином Нуньесом.

Стороны обсудили ситуацию, имеющуюся спустя 10 лет после российско-грузинской войны и соглашения о прекращении огня, и положение на оккупированных территориях. Внимание было сосредоточено на сотрудничестве в области обороны и безопасности.

На встрече также обсуждалось углубление сотрудничества между США и Грузией с точки зрения экономических, в том числе торговых соглашений.






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