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Премьер-министр Грузии встретился с представительной делегацией американских конгрессменов
12.08.2018 19:18
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с делегацией конгрессменов США во главе с председателем Комитета Палаты представителей США по разведке Девином Нуньесом.
Стороны обсудили ситуацию, имеющуюся спустя 10 лет после российско-грузинской войны и соглашения о прекращении огня, и положение на оккупированных территориях. Внимание было сосредоточено на сотрудничестве в области обороны и безопасности.
На встрече также обсуждалось углубление сотрудничества между США и Грузией с точки зрения экономических, в том числе торговых соглашений.
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