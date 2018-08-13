Березовский назван заказчиком убийства Владислава Листьева

13.08.2018 13:22 Названо имя заказчика убийства журналиста Влада Листьева. Преступление было совершено 1 марта 1995 года и до сих пор остается нераскрытым.



Как признался экс-коллега Листьева, к покушению причастен влиятельный бизнесмен.



Откровенное интервью дал журналистам бывший коллега Владислава Листьева Дмитрий Захаров. По его словам, он и сейчас хорошо помнит тот день, когда был убит известный журналист. Как заявил Захаров, Листьев был убит по заказу Бориса Березовского, сообщает портал mixtv.



В рамках программы "Встретились – поговорили" Захаров рассказал о том, что основной причиной гибели Листьева, по его версии, могли стать деньги. Покушение было совершено после того, как стали очевидными телевизионные доходы от рекламы и начало появляться большое число посредников. Все они хотели извлекать прибыль от процесса размещения рекламы, учитывая, что в среднем годовой бюджет на метровом канале на тот период мог составлять около четверти миллиарда долларов.



По словам Захарова, Листьеву поступали звонки с угрозами. Журналиста пытались заставить отменить мораторий. Но сделать этого он просто не мог, ведь решения такого рода принимались вовсе не им. Бывший коллега ведущего сказал, что тот проявил "тотальную глупость", не обратившись вовремя "в прокуратуру, ФСБ", когда надо было "требовать обеспечить охрану". Однако журналист не сомневался в своей неприкасаемости, поплатившись за это.



В результате "известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне" (бизнесмен Борис Березовский — ред.) терял своего процента с этой четверти миллиарда, и все это было очевидно, ведь "он был другом Татьяны Дьяченко" (дочери Бориса Ельцина).















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