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Парламент Грузии решил поменять логотип
13.08.2018 13:35
Парламент Грузии объявил конкурс на создание нового логотипа законодательного органа страны, победитель которого получит денежный приз в размере 2,5 тысячи лари (порядка 988 долларов).
Конкурс объявлен парламентом Грузии. С 19 по 24 августа включительно любой желающий, как физическое, так и юридическое лицо, может представить на конкурс свою работу.
Для оценки работ уже создана конкурсная комиссия, которой руководит председатель парламента Ираклий Кобахидзе. В составе комиссии объединены члены парламента, а также представители аппарата законодательного органа и Геральдического совета.
Конкурсанты могут представить на рассмотрение комиссии по одной работе.
Существенных ограничений в конкурсе нет, единственное — конкурсные логотипы не должны повторять контуров ни одного здания парламента Грузии и быть полностью оригинальными.
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С 2013 года и по сей день у грузинского парламента есть логотип, дизайн которого принадлежит Гии Бохуа и Николозу Кумбари. На рисунке изображена упрощенная версия здания парламента Грузии, находящегося в Тбилиси.
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