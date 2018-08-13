Линкявичюс: НАТО - это выбор стабильного развития страны

13.08.2018 14:27



Комментируя заявление Дмитрия Медведева о «страшном конфликте» в случае принятия Грузии в НАТО, Линас Линкявичюс отметил, что «конфликт как раз уже был 10 лет тому назад». По мнению министра, война как раз и началась «потому что мы (страны Альянса – прим.) тогда замешкались с предоставлением плана действий по членству Грузии и Украине. Был большой спор. И это могло стать сигналом в негативном плане. Но та формулировка, что Грузия станет членом НАТО повторяется с 2008-го года на всех саммитах и никто не должен этому удивляться. Все понимают, кто хотя бы немного лучше знает ситуацию, что это не случится в ближайшем году или в ближайшем будущем, но, конечно, это случится. Тем более, что это решение Грузии и Альянса и все зависит от прогресса, конечно, в направлении реформ и, в том числе, позитивного политического климата. Все решения принимаются консенсусом в НАТО, как мы понимаем. Это не технические упражнения, которые, выполнив, можно достичь цели, но прогресс большой у Грузии в этом плане».



На вопрос ведущего проекта «Пограничная ZONA», что нужно сделать Грузии, чтобы как можно быстрей все-таки получить приглашение в НАТО, Линкявичюс заявил, что «Грузия очень интегрирована в процесс: проходят учения, есть пакет помощи НАТО. Есть много непрямых доказательств интеграции. Говорить, что Грузия изолирована или к ней безразлично относятся (страны Альянса – прим.) было бы мягко говоря неправильным. Конечно, сейчас не работает статья 5 (о коллективной безопасности – прим.), так как она только на страны-члены распространяется, но непрямые обязательства со стороны Альянса существуют. Грузия – это не территория для кого-либо, где могут делать, что захотят.



А что делать Грузии? Продолжать. Продолжать реформы, работу.. Очень внимательно работать и по внутренней политике, чтобы были демократические формы общения. Особенно были всегда острые вопросы в отношениях правительства и оппозиции.. Здесь в Грузии так повелось.. Все очень важно. Внешняя политика и внутренняя. Надо не колебаться и время придет. Все должны в это верить и над этим работать. Мы гордимся, что мы можем в этом помочь».



На вопрос, понимают ли страны НАТО, что оттягивание политическего решения о принятии Грузии и Украины в Альянс, учитывая и последнее заявление Медведева о страшном конфликте, прямо угрожает безопасности этих стран министр отметил, что по его мнению «некоторые думают, что делая что-то, мы (НАТО – прим.) провоцируем. Я думаю, наоборот, когда мы не делаем что-то, когда надо делать или не оцениваем, когда нужна принципиальная оценка – таким образом мы действительно провоцируем. То что происходит это в любом случае не касается России. Это зависит от самой Грузии и ее выбора. Это есть во всех международных документах, которые поддерживает и Россия. Это зависит от организации, в которую вступает страна. И вмешиваться в этот процесс никто не имеет права. Можно угрожать, что не добавляет солидности.. Тем более, что это не является агрессивным актом. Это не за счет кого-то, тем более соседних государств. Это просто выбор стабильного развития страны, что и нужно сейчас Грузии. Тем более, что мы видим эту ползучую аннексию. Более 50 раз передвигалась эта так называя граница».



Отвечая на вопрос о списке Отхозория-Татунашвили, Линас Линкявичюс сообщил, что как раз в годовщину войны Литва включила лиц из этого списка в список нежелательных для посещения Литвы. «Как раз сегодня мы включили лиц из списка «Отхозория-Татунашвили» в список нежелательных для посещения Литвы. В национальный список. Это сигнал. Мы не только знаем об этих фактах (убийств граждан Грузии на оккупированных территориях – прим.), но и принимаем некоторые меры».







Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюса для эксклюзивное интервью для проекта грузинского телеканала «STV» на русском языке « Пограничная ZONA ».Комментируя заявление Дмитрия Медведева о «страшном конфликте» в случае принятия Грузии в НАТО, Линас Линкявичюс отметил, что «конфликт как раз уже был 10 лет тому назад». По мнению министра, война как раз и началась «потому что мы (страны Альянса – прим.) тогда замешкались с предоставлением плана действий по членству Грузии и Украине. Был большой спор. И это могло стать сигналом в негативном плане. Но та формулировка, что Грузия станет членом НАТО повторяется с 2008-го года на всех саммитах и никто не должен этому удивляться. Все понимают, кто хотя бы немного лучше знает ситуацию, что это не случится в ближайшем году или в ближайшем будущем, но, конечно, это случится. Тем более, что это решение Грузии и Альянса и все зависит от прогресса, конечно, в направлении реформ и, в том числе, позитивного политического климата. Все решения принимаются консенсусом в НАТО, как мы понимаем. Это не технические упражнения, которые, выполнив, можно достичь цели, но прогресс большой у Грузии в этом плане».На вопрос ведущего проекта «Пограничная ZONA», что нужно сделать Грузии, чтобы как можно быстрей все-таки получить приглашение в НАТО, Линкявичюс заявил, что «Грузия очень интегрирована в процесс: проходят учения, есть пакет помощи НАТО. Есть много непрямых доказательств интеграции. Говорить, что Грузия изолирована или к ней безразлично относятся (страны Альянса – прим.) было бы мягко говоря неправильным. Конечно, сейчас не работает статья 5 (о коллективной безопасности – прим.), так как она только на страны-члены распространяется, но непрямые обязательства со стороны Альянса существуют. Грузия – это не территория для кого-либо, где могут делать, что захотят.А что делать Грузии? Продолжать. Продолжать реформы, работу.. Очень внимательно работать и по внутренней политике, чтобы были демократические формы общения. Особенно были всегда острые вопросы в отношениях правительства и оппозиции.. Здесь в Грузии так повелось.. Все очень важно. Внешняя политика и внутренняя. Надо не колебаться и время придет. Все должны в это верить и над этим работать. Мы гордимся, что мы можем в этом помочь».На вопрос, понимают ли страны НАТО, что оттягивание политическего решения о принятии Грузии и Украины в Альянс, учитывая и последнее заявление Медведева о страшном конфликте, прямо угрожает безопасности этих стран министр отметил, что по его мнению «некоторые думают, что делая что-то, мы (НАТО – прим.) провоцируем. Я думаю, наоборот, когда мы не делаем что-то, когда надо делать или не оцениваем, когда нужна принципиальная оценка – таким образом мы действительно провоцируем. То что происходит это в любом случае не касается России. Это зависит от самой Грузии и ее выбора. Это есть во всех международных документах, которые поддерживает и Россия. Это зависит от организации, в которую вступает страна. И вмешиваться в этот процесс никто не имеет права. Можно угрожать, что не добавляет солидности.. Тем более, что это не является агрессивным актом. Это не за счет кого-то, тем более соседних государств. Это просто выбор стабильного развития страны, что и нужно сейчас Грузии. Тем более, что мы видим эту ползучую аннексию. Более 50 раз передвигалась эта так называя граница».Отвечая на вопрос о списке Отхозория-Татунашвили, Линас Линкявичюс сообщил, что как раз в годовщину войны Литва включила лиц из этого списка в список нежелательных для посещения Литвы. «Как раз сегодня мы включили лиц из списка «Отхозория-Татунашвили» в список нежелательных для посещения Литвы. В национальный список. Это сигнал. Мы не только знаем об этих фактах (убийств граждан Грузии на оккупированных территориях – прим.), но и принимаем некоторые меры».











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