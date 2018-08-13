Павел Розенко: Украинцы и грузины сделали свой выбор - присоединиться к цивилизованному миру

13.08.2018 14:33



«Страшилки со стороны России присутствуют постоянно. Россия тоже самое говорила и о подписании ассоциации с Европейским Союзом, потому что это приведет к краху экономики Украины, но соглашение подписано и мы видим, как сегодня намного легче украинским предприятиям, которые потеряли российский рынок, переориентироваться на рынки ЕС и США. Кто ещё 4 года назад мог думать о безвизовом режиме с ЕС?! Но это случилось. Тоже самое можно говорить о странах Балтии. Никто не думал никогда, что эти государства станут членами ЕС и НАТО, но сегодня без них эти объединения уже нельзя представить. Нам надо делать свое дело. Нам надо работать. Нам не надо очаровываться или разочаровываться. Нам надо идти вперед», - заявил вице-премьер Украины.



Розенко подчеркнул, что «эти слова Медведева как раз ещё раз подтверждают тот факт, что альтернативы интеграции Грузии и Украины в ЕС и НАТО нет, потому что это единственный способ защитить наши страны от дальнейшей агрессии. Безблоковый статус и колебания между востоком и западом как раз и привели к конфликтам и прямой агрессии в Грузии и Украине».



Отвечая на вопрос ведущего проекта «Пограничная ZONA» о причинах войны в Украине, вице-премьер Розенко сказал, что «причиной стала четкая неоимпериалистическая политика Российской Федерации, когда в самой Украине разрушалась армия, разрушались силовые структуры, спецслужбы.. – это делалось десятками лет. К моменту обострения Украина оказалась безоружной. Без боеготовой армии, без способ себя защитить. Это целенаправленная политика России, чтобы не делала Украина, как бы она не развивалась, - это целенаправленная политика России. Ответом на такую политику России по расширению зоны влияния, восстановления так называемой Российской Империи должно быть единство Европы и понимание того, что без Грузии и без Украины единой Европы в будущем быть не может».



Говоря о переселенцах, которые покинули свои дома в результате войны, Розенко отметил, что в Украине «полтора миллиона людей, которые одновременно потеряли все – дома, работу, привычную жизнь. Это люди из оккупированных частей Донецкой и Луганских областей. Государство делает все возможное для их полноценной жизни на неоккупированной территории Украины, но намного больше людей ещё, которые нуждаются в жилье, чем тех, которые его получили».



Комментируя призывы российского МИД смириться с «новой реальностью», вице-премьер Украины Павел Розенко также заявил, что «в Украине нет ни одной политической силы, которая бы пропагандировала это, как свой лозунг и все прекрасно понимают, что лозунг, что надо о чем-то забыть – это абсурд и нереальный сценарий. Да, кто-то находится под влиянием России, но все прекрасно понимают, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена и альтернативы этому нет».



Розенко заявил, что «к сожалению, сегодня говорить даже о том, что достигнуто прекращение огня в Украине и горячей формы войны не удается из-за позиции России, которая не думает о людях. Продолжение огня – это постоянная точка напряжения, постоянная точка, куда нужно направлять огромные ресурсы, где люди не могут спокойно жить. Это рычаг влияния на политику Украины, чтобы люди находились всегда под прессом. ЕС и США сделали определенные выводы и политика санкций направлена на то, чтобы экономически остановить такие действия России. Если некоторые санкции не работают в полной мере, то их надо усиливать. И санкции на Россию будут увеличиваться. История про пенсионную реформу в России – конкретный индикатор того, что российская экономика в глубоком кризисе».



Розенко отметил, что «Россия ведет гибридную войну против всего мира и против своего народа. Колоссальные средства Россия вливает в идеологическую пропаганду, которая осталась со времен Советского Союза. Безусловно, это влияет в первую очередь на мозги россиян. Какая может быть другая точка зрения.. Украинцы и грузины сделали свой выбор, чтобы жить лучше, чтобы присоединиться к цивилизованному миру. Это не в пику кому-то, а во благо украинского и грузинского народов. Мы прекрасно понимаем, где выше уровень развития, стандартов, культуры, экономики, пенсий, зарплат.. Демократия доказала свою состоятельность. Мы выбираем демократию, поэтому нам не по пути с тоталитаризмом и империей и это вызывает бешенство у кремлевской верхушки, которая продолжает делить мир на зоны влияния. Кроме силы и военной агрессии они ничем больше не могут доказать свою состоятельность, поэтому существует 10 летняя война с Грузией и 4х летняя война с Украиной. К сожалению, империализм продолжает жить в умах российского руководства и Россия продолжает экспансию».



Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что не следует оглядываться на страшилки со стороны России, а следует делать свое дело и идти вперед. Об этом Павел Розенко заявил в интервью для проекта грузинской телекомпании STV на русском языке « Пограничная ZONA » говоря о недавнем заявлении премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что вступление Грузии в НАТО вызовет "страшный конфликт".«Страшилки со стороны России присутствуют постоянно. Россия тоже самое говорила и о подписании ассоциации с Европейским Союзом, потому что это приведет к краху экономики Украины, но соглашение подписано и мы видим, как сегодня намного легче украинским предприятиям, которые потеряли российский рынок, переориентироваться на рынки ЕС и США. Кто ещё 4 года назад мог думать о безвизовом режиме с ЕС?! Но это случилось. Тоже самое можно говорить о странах Балтии. Никто не думал никогда, что эти государства станут членами ЕС и НАТО, но сегодня без них эти объединения уже нельзя представить. Нам надо делать свое дело. Нам надо работать. Нам не надо очаровываться или разочаровываться. Нам надо идти вперед», - заявил вице-премьер Украины.Розенко подчеркнул, что «эти слова Медведева как раз ещё раз подтверждают тот факт, что альтернативы интеграции Грузии и Украины в ЕС и НАТО нет, потому что это единственный способ защитить наши страны от дальнейшей агрессии. Безблоковый статус и колебания между востоком и западом как раз и привели к конфликтам и прямой агрессии в Грузии и Украине».Отвечая на вопрос ведущего проекта «Пограничная ZONA» о причинах войны в Украине, вице-премьер Розенко сказал, что «причиной стала четкая неоимпериалистическая политика Российской Федерации, когда в самой Украине разрушалась армия, разрушались силовые структуры, спецслужбы.. – это делалось десятками лет. К моменту обострения Украина оказалась безоружной. Без боеготовой армии, без способ себя защитить. Это целенаправленная политика России, чтобы не делала Украина, как бы она не развивалась, - это целенаправленная политика России. Ответом на такую политику России по расширению зоны влияния, восстановления так называемой Российской Империи должно быть единство Европы и понимание того, что без Грузии и без Украины единой Европы в будущем быть не может».Говоря о переселенцах, которые покинули свои дома в результате войны, Розенко отметил, что в Украине «полтора миллиона людей, которые одновременно потеряли все – дома, работу, привычную жизнь. Это люди из оккупированных частей Донецкой и Луганских областей. Государство делает все возможное для их полноценной жизни на неоккупированной территории Украины, но намного больше людей ещё, которые нуждаются в жилье, чем тех, которые его получили».Комментируя призывы российского МИД смириться с «новой реальностью», вице-премьер Украины Павел Розенко также заявил, что «в Украине нет ни одной политической силы, которая бы пропагандировала это, как свой лозунг и все прекрасно понимают, что лозунг, что надо о чем-то забыть – это абсурд и нереальный сценарий. Да, кто-то находится под влиянием России, но все прекрасно понимают, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена и альтернативы этому нет».Розенко заявил, что «к сожалению, сегодня говорить даже о том, что достигнуто прекращение огня в Украине и горячей формы войны не удается из-за позиции России, которая не думает о людях. Продолжение огня – это постоянная точка напряжения, постоянная точка, куда нужно направлять огромные ресурсы, где люди не могут спокойно жить. Это рычаг влияния на политику Украины, чтобы люди находились всегда под прессом. ЕС и США сделали определенные выводы и политика санкций направлена на то, чтобы экономически остановить такие действия России. Если некоторые санкции не работают в полной мере, то их надо усиливать. И санкции на Россию будут увеличиваться. История про пенсионную реформу в России – конкретный индикатор того, что российская экономика в глубоком кризисе».Розенко отметил, что «Россия ведет гибридную войну против всего мира и против своего народа. Колоссальные средства Россия вливает в идеологическую пропаганду, которая осталась со времен Советского Союза. Безусловно, это влияет в первую очередь на мозги россиян. Какая может быть другая точка зрения.. Украинцы и грузины сделали свой выбор, чтобы жить лучше, чтобы присоединиться к цивилизованному миру. Это не в пику кому-то, а во благо украинского и грузинского народов. Мы прекрасно понимаем, где выше уровень развития, стандартов, культуры, экономики, пенсий, зарплат.. Демократия доказала свою состоятельность. Мы выбираем демократию, поэтому нам не по пути с тоталитаризмом и империей и это вызывает бешенство у кремлевской верхушки, которая продолжает делить мир на зоны влияния. Кроме силы и военной агрессии они ничем больше не могут доказать свою состоятельность, поэтому существует 10 летняя война с Грузией и 4х летняя война с Украиной. К сожалению, империализм продолжает жить в умах российского руководства и Россия продолжает экспансию».











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