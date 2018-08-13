Гражданин Азербайджана приговорен к 15 годам тюремного заключения за ввоз в Грузию наркотиков

13.08.2018 14:53 Главная прокуратура распространила информацию о том, что гражданин Азербайджана приговорен к 15 годам лишения свободы за ввоз в Грузию наркотических средств.



"Городской суд Рустави полностью разделил доказательства, представленные обвинением, и за незаконную покупку–хранение, и незаконный ввоз в Грузию наркотических средств в особо крупном размере признал виновным гражданина Республики Азербайджан И.А. по части первой, подпункту "а" части 3, и подпункту "а" части 6, и части первой статьи 262, подпункту "а" части 2, и подпункту "а" части 4 статьи 260 УК Грузии.



Доказательствами, рассмотренными на судебном процессе, подтвердилось, что гражданин Республики Азербайджан И.А. незаконно купил в Азербайджане особо крупное количество наркотического вещества "метадон", "метамфетамин", и "героин", которые спрятав в теле, 19 февраля 2018 года незаконно ввез в Грузию через погранично-пропускной пункт "Красный мост".



Правоохранители задержали И.А. сразу же по входу в Грузию на погранично-пропускном пункте "Красный мост". Во время его личного досмотра были изъяты 0,386 гр. наркотического вещества "метадон" (соль), большое количество 0,5811 гр. наркотического вещества "метамфетамин" (соль), и особо большое количество 6,2437 гр. наркотического вещества "героин".



И.А. предъявлено обвинение по части первой статьи 260, подпункту "а" части 3, и подпункту "а" части 6 статьи 260 Уголовного кодекса (незаконная покупка-хранение наркотического средства в особо крупном размере), и части первой, подпункту "а" части 2, и подпункту "а" части 4 (незаконный ввоз в Грузию наркотических средств в особо крупном размере), и определил как меру наказания тюремное заключение.



Городской суд Рустави признал И.А. виновным в предъявленном ему обвинении, и как меру, и вид наказания определил 15 лет лишения свободы"- сказано в заявлении.

















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