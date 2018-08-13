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Между вами и пенсией в 400 лари стоит Бидзина Иванишвили - Григол Вашадзе избирателям Кахетии


13.08.2018   15:20
Между вами и пенсией в 400 лари стоит Бидзина Иванишвили – так в ходе встречи с населением Кахетии Григол Вашадзе обратился к одному из местных жителей, который требовал прибавить пенсию.

На встрече с населением Кахетии Григол Вашадзе заявил, что на сегодня в стране крайняя нужда, а все это следует изменить путем выборов.

"С кем бы мы ни говорили, везде слышим одно и то же, у грузина нет еды, нет здравоохранения, нет лекарства, нет дохода, нет рабочего места, и он вынужден пойти в эмиграцию.

Если мы 6 лет терпели эту якобы власть, поскольку мы любим свою страну, и не хотим ничего такого, что выходит за рамки законодательства и конституции, надо собраться с силами, и по конституции и законодательству, путем выборов отправить их туда, откуда пришли. Если они продолжат еще два года, или сколько там собираются? Бидзина Иванишвили заявил, дескать, дайте мне еще 12 лет, и будете хорошо жить, не думаю, что кто-то переживет эти 12 лет. Надо собраться с силами…

Мы, грузины хорошо умеем жаловаться в разговоре, в Facebook, по телефону. Надо пойти на избирательные участки, поскольку количество людей имеет решающее значение для выборов. Надо отправить эту власть в небытие"- отметил Григол Вашадзе на встрече с населением в Кахетии.







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