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Если не будет регуляций на декриминализацию потребления марихуаны, получим тяжелые результаты-Каладзе
13.08.2018 16:26
После осмотра строительных работ на площади Орбелиани мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал решение Конституционного суда Грузии от 30 июля 2018 года.
"Что касается политики, реформы в данном направлении следует осуществить, над чем парламент уже начал работать.
Разумеется, все должно быть в рамках. Не должно быть решение, принятое конституционным судом, государство обязательно должно ввести какие-то регуляции, поскольку этим решением в этой форме мы получим тяжелый результат"- заявил Каладзе.
Напомним, 30 июля 2018 года Конституционный суд отменил все существующие наказания за потребление марихуаны.
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