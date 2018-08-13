|
|
Кобахидзе: Мы не торопимся фиксировать свою позицию по кандидату в президенты
13.08.2018 16:34
«Мы не торопимся фиксировать свою позицию по кандидату в президенты, пересмотрим существующий спектр и примем решение исходя из этого», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, в связи с кандидатом в президенты в команде были разногласия, однако решение, что «Грузинская мечта» не представит своего кандидата, окончательное.
«Если я не ошибаюсь, у нас есть срок до 8-го сентября. Мы пересмотрим существующий спектр кандидатов и исходя из него примем решение. Были определенные разногласия, когда шли обсуждения кандидатов и в большинстве были люди, которые считали, что было бы лучше, если с нашей стороны был назван кандидат в президенты. Однако, в итоге мы единогласно приняли решение, что на президентских выборах у «грузинской мечты» не будет своего кандидата. Это решение было достигнуто на основании окончательного консенсуса. Однако разногласия, естественно были», — заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна