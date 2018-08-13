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«Европейская Грузия» призывает власти освободить Вано Мерабишвили


13.08.2018   16:44
Член «Европейской Грузии» Отар Кахидзе призывает власти освободить Вано Мерабишвили.

Как говорится в заявлении пресс-службы партии, Азербайджан освободил из тюрьмы Ильгара Мамедова, который, подобно Вано Мерабишвили, обжаловал заключение в Страсбурге и выиграл 18-ю статью Евроконвенции.

«Среди всех стран Совета Европы сегодня только в Грузии есть заключенный, в отношении которого официально установлено нарушение статьи Евроконвенции», - заявил Отар Кахидзе.






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