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Кандидаты в президенты должны зарегистрироваться в ЦИК не позднее 8 сентября
13.08.2018 16:47
Кандидаты в президенты должны зарегистрироваться в Центрнальной избирательной комиссии не позднее 8 сентября.
Как сообщает ЦИК, не позднее чем за 50 дней до выборов партия или инициативная группа избирателей должны обратиться к председателю ЦИК с заявлением, после чего кандидат получает право начать сбор подписей сторонников.
По их информации, каждому кандидату в президенты потребуется собрать подписи 25 923 сторонников. Список сторонников кандидата должен быть представлен партией или инициативной группой избирателей не позднее чем на 40-й день.
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