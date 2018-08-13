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Саакашвили: Иванишвили надеется с помощью Зурабишвили закрыть уголовное дело против него во Франции
13.08.2018 16:47
По словам бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, Бидзина Иванишвили надеется, что при помощи кандидатуры Саломе Зурабишвили он добьется закрытия возбужденного против него во Франции уголовного дела.
На своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал видео о том, как российские СМИ тиражируют заявление Саломе Зурабишвили о начале войны.
«Иванишвили назвал эту женщину, потому что она устраивает Москву, после того как она не оправдала доверие грузинского народа и предала свою историческую родину. В то же время Иванишвили надеется, что при помощи кандидатуры Саломе Зурабишвили он добьется закрытия возбужденного против него во Франции уголовного дела. Вы задумывались о том, почему Иванишвили уже более года не может выехать за пределы Грузии? Причина в том, что его задержат по требованию французского суда. Поэтому он прячется в Грузии, которую быстро превращает в укрытие преступного синдиката. В октябре мы положим этому конец. Он не сможет прятаться и в Грузии, не укроется за деревьями», - пишет Саакашвили.
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