Саакашвили: Иванишвили надеется с помощью Зурабишвили закрыть уголовное дело против него во Франции

13.08.2018 16:47 По словам бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, Бидзина Иванишвили надеется, что при помощи кандидатуры Саломе Зурабишвили он добьется закрытия возбужденного против него во Франции уголовного дела.



На своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал видео о том, как российские СМИ тиражируют заявление Саломе Зурабишвили о начале войны.



«Иванишвили назвал эту женщину, потому что она устраивает Москву, после того как она не оправдала доверие грузинского народа и предала свою историческую родину. В то же время Иванишвили надеется, что при помощи кандидатуры Саломе Зурабишвили он добьется закрытия возбужденного против него во Франции уголовного дела. Вы задумывались о том, почему Иванишвили уже более года не может выехать за пределы Грузии? Причина в том, что его задержат по требованию французского суда. Поэтому он прячется в Грузии, которую быстро превращает в укрытие преступного синдиката. В октябре мы положим этому конец. Он не сможет прятаться и в Грузии, не укроется за деревьями», - пишет Саакашвили.















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