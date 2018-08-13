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Экс-президент Армении Роберт Кочарян выпущен на свободу
13.08.2018 17:59
Апелляционный суд Армении освободил из заключения экс-президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщил в понедельник журналистам адвокат Рубен Саакян, передает «Спутник-Армения».
«Суд заявил, что одобряет ходатайство адвокатов, учитывая то, что Кочарян – неприкосновенен», - сказал адвокат.
Он отметил, что не может лицо подвергаться уголовному преследованию в ходе или после президентского срока, если его действия исходили из его статуса.
Напомним, Кочарян был арестован 28 июля решением суда. Он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Речь идет о событиях 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек.
В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.
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