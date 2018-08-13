Мэтью Брайза: Мы должны были установить санкции России за вторжение в Грузию

13.08.2018 18:32 По заявлению бывшего помощника Госсекретаря США Мэтью Брайзы, Грузия достаточно хорошо справилась с результатами войны, и сейчас находится на достаточно хорошем этапе развития.



В то же время, по его мнению, Грузия хорошее место для туристов. Брайза заявил об этом грузинской редакции "Голоса Америки".



По его словам, вторжение России в Грузию драматически повлияло на архитектуру европейской безопасности, но реакция Запада на войну была мягкой.



"Как я вижу, сделаны важные шаги, но мы не заставили Россию заплатить достаточно большую цену. Из-за этой мягкой реакции Россия под руководством Путина решила, что вторжение в Украину, аннексия Крыма, и занятие Донбасса будет безопасно. Но за этим последовала большая цена и со стороны России. Одно факт - агрессия, осуществленная в Грузии, отрезвила НАТО, и навела на мысль, что в Восточной Европе, прибалтийских государствах, Польше надо разместить войска, и сделать больше для пресечения будущей агрессии. Реакция Америки и Европы поощрило Россию войти в Украину. Ни Европа, ни Америка не собирались передавать Грузии или Украине летальное оружие для обороны. То, какие меры провели из-за осуществленной в Грузии агрессии, было запоздавшим, что способствовало действиям России в Украине. Россия легко пошла на этот риск"- отметил дипломат.



По словам бывшего помощника Госсекретаря США, "хорошо, или плохо, Запад частично не осознал, что Россия сделала в Грузии с точки зрения того, что тогда не ввели санкции. И это было нехорошо".



"Хорошо было то, когда президент Трамп заявил, что возможно, снимет санкции с России, наш Конгресс сделал это невозможным. А в Европе правительства Меркель и Макрона отказались снимать санкции, пока Россия не покинет Донбасс, и не даст Крыму право вернуться в Украину. Все это хорошо, но поздно, поскольку этим странам уже нанесен большой урон"- заявил Мэтью Брайза.



По его словам, недавно тогдашний Государственный секретарь Кондолиза Райс вспомнила, как она рассердилась, когда Сергей Лавров проинформировал ее о намерениях России.



"И сказал, что главным была смена режима, и свержение правительства Саакашвили. Тогда мы рассмотрели серьезные суровые меры, но их не провели. Вместо этого мы разработали большие программы экономической помощи. Америка выделила помощь на 1 миллиард долларов, а Европа стоимостью 1 миллиард евро. Но мы не были достаточно агрессивными. Мы наивно надеялись, что путинская Россия изменится, будет менее агрессивной, и наивно думали, что возможно власть Саакашвили даже была излишне агрессивной на пути объединения страны. Возможно, мы думали, что поставка Грузии оборонного оружия была выходом, но мы не хотели заходить слишком далеко"- заявил Метью Брайза.



Что касается будущих российско-грузинских отношений, по мнению дипломата:



"Грузия должна продолжить курс стратегического терпения. Я бы рекомендовал, чтобы Грузия продолжила усиливать демократию, показывать, что она сильный союзник и надежный партнер НАТО, шла к НАТО и заботилась о том, чтобы восстановление целостности страны стало центральным принципом ее внешней политики".

















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