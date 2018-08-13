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Саломе Зурабишвили надеется, что «Грузинская мечта» поддержит ее на президентских выборах
13.08.2018 18:40
Саломе Зурабишвили надеется, что «Грузинская мечта» поддержит ее в статусе кандидата в президенты на президентских выборах.
«Я уже говорила об этом раньше, что поддержка «Грузинской мечты» важна, и я надеюсь, что эта поддержка будет», — заявила Зурабишвили.
Сегодня Саломе Зурабишвили официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.
Что касается поддержки «Грузинской мечты», то, как заявляют в правящей партии, «Грузинская мечта» примет решение о поддержке конкретного кандидата только после того, как будут выдвинуты все кандидаты в президенты.
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