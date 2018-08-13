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Саакашвили рассказал о связанных с офшорами делах против Порошенко в США
13.08.2018 18:52
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, что в США на украинского лидера Петра Порошенко завели уголовные дела. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».
«Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить <...> потому что ФБР завело на него папку дел», — сказал Саакашвили.
Он объяснил, что дела связаны с офшорными счетами Порошенко. По словам Саакашвили, информацию он получил от осведомленных людей, однако конкретные имена не назвал.
Бывший президент Грузии также обвинил Порошенко в том, что он «не отличался чистоплотностью в бизнесе», а также назвал его «уголовным преступником».
В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей выяснил, что кондитерский бизнес Порошенко в 2014 году вывели в офшор на Британских Виргинских островах. Их расследование основывалось на документах панамской юрфирмы Mossack Fonseca. Как сообщал телеканал «Громадьске ТБ», в 2014–2015 годах президент Украины не указал офшорную компанию Prime Asset Partners Ltd в декларации о доходах. Юридический советник Порошенко Роман Пасенюк заявлял, что Prime Asset Partners Ltd была создана для подготовки к продаже активов президента, как того требует закон.
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