Экс-президент Армении Роберт Кочарян выпущен на свободу

13.08.2018 20:39 Апелляционный суд Армении освободил из заключения экс-президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщил в понедельник журналистам адвокат Рубен Саакян, передает «Спутник-Армения».



«Суд заявил, что одобряет ходатайство адвокатов, учитывая то, что Кочарян – неприкосновенен», - сказал адвокат.

Он отметил, что не может лицо подвергаться уголовному преследованию в ходе или после президентского срока, если его действия исходили из его статуса.



Напомним, Кочарян был арестован 28 июля решением суда. Он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Речь идет о событиях 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек.



В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.















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