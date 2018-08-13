В правящей партии возникли разногласия в связи с кандидатом в президенты

13.08.2018 20:40 В рядах правящей партии возникли разногласия вокруг предстоящих президентских выборов. Часть депутатов Грузинской мечты против поддержки независимого кандидата в президенты и снова говорит о необходимости выдвижения собственной кандидатуры партии на президентских выборах.



Об этом на проведенном 13 июля брифинге заявил заместитель председателя парламентского Комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хуннадзе. По его словам, несмотря на то, что большая часть команды разделяет позицию председателя партии Бидзины Иванишвили о поддержке независимого кандидата на президентских выборах, «в команде есть разные мнения, есть группа депутатов, которые поддерживают идею, чтобы Грузинская мечта выдвинула на президентских выборах собственного кандидата».



По словам Хундадзе, в том случае, если Грузинская мечта не выдвинет своего кандидата на выборах, это вызовет путаницу в команде и электорате. «Путаница увеличит риск того, что на выборах может разыграться тот вариант, когда победит кандидат, выдвинутый оппозиционными партиями, что станет не гарантом стабильности, но это станет предпосылкой дестабилизации», — заявил Хундадзе.



Депутат также отметил, что если Грузинская мечта поддержит независимого кандидата, за его действия отвечать придется вновь правящей партии. «Реальные примеры этого уже есть, в то время, когда еще не ясно, кого поддержит правящая партия, ответы за заявления одного независимых кандидатов просят вновь от правящей команды», — заявил он.



Хотя Димитрий Хундадзе не называл личности конкретного независимого кандидата, с большой вероятностью, он имел в виду Саломе Зурабишвили, которая обвинила Грузию в начале российско-грузинской августовской войны, а это вызвало острую критику со стороны оппозиционного спектра в адрес правящей команды. По распространившейся информации, на президентских выборах Грузинская мечта планировала поддержать именно кандидатуру Саломе Зурабишвили.



На заявление Хундадзе сегодня же ответил председатель Парламента Ираклий Кобахидзе. По его словам, в ходе обсуждения вокруг кандидата в президенты внутри команды были различные мнения, однако «решение о том, что Грузинская мечта не представит своего кандидата на этих выборах», было принято в партии единогласно. По его словам, партия не спешит принимать окончательного решения о поддержке конкретного кандидата, и для этого у партии есть еще один месяц.















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