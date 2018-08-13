Human Rights Watch призывает власть, декриминализовать личное потребление любого наркотика

13.08.2018 21:39 Human Rights Watch призывает власть, декриминализовать личное потребление, и покупку-хранение любого наркотика в малом количестве в целях личного потребления.



HRW сегодня опубликовал отчет под названием "Примерное наказание: тяжелые человеческие результаты репрессивной наркополитики Грузии". Отчет из 67 страниц является изучением практики произвольного обязательного наркотестирования, принудительных процессуальных соглашений и дополнительных автоматически использованных наказаний, таких как конфискация водительских прав, или запрещение права на осуществление ряда профессиональной деятельности, что многим людям ограничивает возможность получать доход для существования. Несмотря на то, что в последние годы Грузия сделала определенные шаги к либерализации, по оценке Human Rights Watch, существующее законодательство остается чрезмерно суровым.



"Это не призыв к легализации, поскольку потребление и владение наркотических веществ в целях личного потребления может остаться административным правонарушением, для чего может быть предусмотрен штраф в виде санкции. Власть должна больше фокусироваться на эффективные мероприятия общественного здравоохранения, ориентированные на превенцию и преодоление наркозависимости, и снижение сопутствующего вреда"- сказано в отчете Human Rights Watch.



Согласно отчету, ежегодно полиция произвольно задерживает тысячи человек с целью проведения принудительного наркотического тестирования, но в среднем лишь 30% тестирования показывают положительные результаты.



"Некоторые самые суровые компоненты политики и практики борьбы с наркоманией в Грузии были введены в 2006 году. С 2012 года власть Грузии частично осуществила либерализацию этой политики, и сократила уголовные санкции за покупку-хранение наркотических средств. А также приняла государственную стратегию борьбы против наркомании, и план действия, согласно которым основными приоритетами были определены общественное здравоохранение, и превенция потребления наркотиков. На последующую либерализацию наркополитики также положительно повлияли решения Конституционного суда последнего времени. Например, по решению 30 июля была отменена административная ответственность всех видов за потребление марихуаны. Правительство Грузии бесплатно предлагает наркопотребителям лечение опиоидной зависимости метадоном или субоксоном, и сервис краткосрочной детоксикации и реабилитации. С 2012 года власть значительно увеличила финансирование этих программ"- говорится в отчете Human Rights Watch.

















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