В акте авторизации обороны США зафиксирована поддержка членства Грузии в НАТО

14.08.2018 12:47 В акте авторизации национальной обороны США, который подписал Дональд Трамп, зафиксирована поддержка политики «открытых дверей» НАТО, в том числе, членства Грузии в НАТО, — отмечается в информации, которую распространяет МИД Грузии.



По сообщению ведомства, акт об авторизации обороны определяет бюджетные приоритеты департамента обороны США на 2019 финансовый год.



«Примечаетельно, что согласно записи в акте, Грузия в контексте европейской безопасности наряду с черноморскими и странами Балтии, рассматривается как союзник и партнер США.



#1248 подстатья закона относится к сдерживанию российской агрессии в Европе (SENSE OF SENATE ON ENHANCING DETERRENCE AGAINST RUSSIAN AGGRESSION IN EUROPE). В подстатье отмечается, что усиление обороноспособности союзников США и партнеров в Европе представляет ключевой национальный интерес США и служит неукоснительному выполнению обязательств по Североатлантическому договору, что в свою очередь, является комплексной стратегией по сдерживанию российской агрессии. Данная подстатья содержит и важные посылы касающиеся Грузии.



В частности, в документе говорится, что в целях усиления союзников и партнеров США в Европе, секретарь обороны США, координируя свои действия с государственным секретарем и командованием США в Европе, должен внести существенный вклад в помощь Грузии в области безопасности, в том числе в отношении летальных военных возможностей, что усилит обороноспособность Грузии и улучшит её взаимодействие с силами НАТО.



Кроме того, закон призывает администрацию разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию сотрудничества в области безопасности, которая включает поддержку союзников и партнеров США в Европе, особенно против российской агрессии и вредного влияния.



В документе также подчеркивается важность расширения частоты, масштабов и сценариев учений НАТО и других многонациональных форматов в Черном море с участием Грузии и Украины.



В законе зафиксирована поддержка политики «открытых дверей» НАТО, включая поддержку членства Грузии в альянсе.



Учитывая национальные интересы и проблемы безопасности Грузии на законодательном уровне, важность вопросов связанных с Грузией, еще раз подтверждает важность нашей страны в политической повестке дня администрации США », — отмечается в информации МИД Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ