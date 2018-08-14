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Грузинские водительские права еще не получили международное признание
14.08.2018 13:46
МВД Грузии ведет активные переговоры с несколькими странами в связи с присвоением грузинским водительским правам международной силы, в том числе с Испанией, Италией, и Украиной, после чего водители с грузинскими водительскими правами по прохождению шестимесячного срока смогут по-прежнему пользоваться грузинскими правами, и им уже не придется сдавать экзамены для получения местного водительского удостоверения.
"Согласно договору об Ассоциации у нас есть время до сентября 2018 года. Мы не просрочили время"- заявили в МВД.
Напомним: по существующим на сегодня регуляциям, пользоваться грузинскими водительскими правами заграницей можно в течение шести месяцев, после чего водитель обязан взять водительские права конкретной страны пребывания, для чего должен сдать там экзамены.
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