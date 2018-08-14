Ангела Меркель посетит Грузию 23-24 августа

14.08.2018 13:54 Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию состоится 23-24 августа. Об этом сегодня сообщает Общественное телевидение Грузии.



В МИД Грузии отмечают, что официальную информацию в связи с датой визита уточнит посольство Германии.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о важности предстоящего визита канцлера Германии. До этого Меркель приезжала в Грузию десять лет назад.



«Мы разговаривали об этом некоторое время назад с нашими германскими партнерами. Как вы знаете, один из первых моих официальных визитов был в Германию, там мы говорили о важности данного визита и со стороны наших германских партнеров, со стороны страны, которая является очень твердым сторонником интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.



Предыдущий визит канцлера Германии в Грузию был осуществлен 10 лет назад. С точки зрения времени у предстоящего визита есть большая важность, исходя из процессов в регионе, на фоне тех вызовов, которые стоят перед нашей страной.



Поддержка Германии в ЕС и Североатлантическом альянсе очень важна. мы постоянно говорим с нашими германскими партнерами о том, чтобы Грузия была главной темой их повестки дня», — заявил Давид Залкалиани.















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