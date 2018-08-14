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Парламентское большинство не намерено более с президентом кандидатуру председателя ВС


14.08.2018   15:07
Парламентское большинство изменило решение о встрече с президентом по вопросу выбора кандидата на должность председателя Верховного суда Грузии. Как заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе, вступление в этот процесс теряет смысл.

«Наши ожидания, что президент подберет на должность председателя Верховного суда независимую кандидатуру, пессимистичны. Прошлое показывает, что в решениях президента о назначении судей консультации не оказывали существенного влияния ни в одном из случаев – как правило, он назначал на ответственные должности в суде своих сотрудников.

Когда сделанные со стороны парламента оценки администрацией президента воспринимаются как препирательства – непонятно, тогда для достижения какого результата проводятся предварительные консультации? Вступление в этот процесс и консультации теряют смысл до тех пор, пока кандидатура не будет представлена в парламент», - заявил Талаквадзе.

Согласно пока что действующей Конституции, кандидатуру на должность председателя Верховного суда для утверждения парламенту представляет президент страны. После же того, как начнет действовать новая Конституция, прерогатива представлять кандидатуру перейдет Высшему совету юстиции.






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