Эрдоган хочет запретить импорт американских гаджетов

14.08.2018 15:09 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре с заявлением на фоне падения курса национальной валюты. Ответить США на ведение «экономической войны» он предложил запретом импорта американских гаджетов, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.



Как заявил Эрдоган, «те, кто развязали экономическую войну против Турции, должны заплатить за это». При этом турецкий президент подчеркнул, что агрессивные действия США в экономической сфере затрагивают не только Турцию, но и ряд других стран. В числе государств, пострадавших от действий Вашингтона он назвал Россию, Китай и Канаду.



Возможным ответом на действия США Эрдоган назвал бойкот американской электронной продукции и развитие национального производства. «Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, которые мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику», — цитирует слова из выступления Эрдогана Anadolu.Он напомнил, что в мире есть альтернатива устройствам, произведенным в США. «Если у них есть iPhone, то с другой стороны есть и Samsung», — подчеркнул он.



По мнению турецкого лидера, причиной «экономической войны» против Турции стали ее высокие экономические показатели, в частности, высокий уровень ВВП. Эрдоган подчеркнул, что Турция занимает 17-е в мире место по общему объему ВВП, и 13-е место в мире по величине ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, и именно в этом кроется причина враждебного к ней отношения со стороны США.



Именно с помощью iPhone в 2016 году Реджеп Эрдоган сделал свое первое заявление после попытки госпереворота в стране. Для того, чтобы обратиться к своим сторонникам он использовал приложение FaceTime, разработанное Apple. «Выходите на улицы и дайте им свой ответ», - заявил Эрдоган, потребовав от граждан вступить в противостояние с мятежниками.



На прошлой неделе в ответ на содержание турецкими властями под стражей американского пастора Эндрю Брансона Белый дом объявил о введении санкций в отношении глав МВД и Минюста Турции. На зеркальный шаг пошла и Анкара. Вскоре после этого Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь, поставляемые в США из Турции.



На фоне сообщений о санкциях и повышении пошлин курс турецкой лиры обвалился. В связи с этим турецкий Центробанк в понедельник, 13 августа оказался вынужден объявить об экстренных мерах по защите финансовой стабильности. В частности, регулятор сообщил о выделении более чем $10 млрд на поддержку национальных банков.















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