Вашадзе: ЦИК продолжает формирование тотального механизма фальсификации в избирательной администрации

14.08.2018 15:19 ЦИК продолжает формирование тотального механизма фальсификации в избирательной администрации – заявил на брифинге руководитель избирательной кампании движения "Сила в единстве" Георгий Вашадзе.



Он представил два постановления ЦИК, 2017 и 2018 года в связи с формированием избирательных комиссий, которые отличаются друг от друга тем, что в текущем году желающих быть членами избирательной комиссии не будут вызывать на собеседование.



В то же время руководитель избирательной кампании движения "Сила в единстве" обвиняет председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания в сговоре с "Грузинской мечтой".



"Центральная избирательная комиссия продолжает формирование тотального механизма фальсификации. У меня есть два документа, один в связи с формированием участковой избирательной комиссии 2017 года, и второй - постановление, принятое Центральной избирательной комиссией в 2018 году также в связи с комплектацией участковых избирательных комиссий. Между этими двумя документами есть единственная разница: в 2017 году участковые избирательные комиссии могли вызвать участников конкурса на собеседование в участковые избирательные комиссии, а в 2018 году данная статья исчезла из этого документа.



Почему это сделали? Несколько дней назад мы выявили систему, когда 63 из 73 окружных членов комиссий назначили по единственному принципу, это жены высокопоставленных должностных лиц СГБ, чиновников, и активистов штабов "мечты", и членов администрации ЦИК. Сейчас они хотят запретить нам даже провести собеседование с независимыми членами, которые должны быть назначены в участковых избирательных комиссиях.



К сожалению, Жвания превратила ЦИК в штаб "Грузинской мечты". Ее задание, укомплектовать избирательные комиссии таким образом, чтобы создать механизм фальсификации. Призываю ее, изменить это решение, и каждого кандидата, который будет назначен как независимый кандидат, назначить в участковой избирательной комиссии после собеседования с участием неправительственных организаций и других политических партий"- заявил Георгий Вашадзе.

















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