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Залкалиани: Закон об авторизации обороны США подчеркивает роль Грузии как союзника и партнера США


14.08.2018   15:22
По сравнению с прошлыми годами, в законе «Об авторизации обороны США» о Грузии говорится объемно и содержательно, и подчеркивается роль Грузии как союзника и партнера США», — отметил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Как отметил Залкалиани, Грузия рассматривается в контексте европейской региональной безопасности вместе с другими странами.

По его словам, важно, что США усиливают обороноспособность и безопасность Грузии, и рассматривают Грузию как составную часть своих национальных интересов.

«Также говорится об увеличении частоты совместных учений, как в Черном море, так и на суше. В контексте политики открытых дверей в документе отмечается совместимость Вооруженных сил Грузии с НАТО. Следует отметить, что о Грузии говорится в главе документа, озаглавленной «Сдерживание российской агрессии». Именно в этом контексте Грузия, Украина и усиление их обороноспособности рассматриваются как отвечающие национальным интересам США», — сказал Залкалиани.

Дональд Трамп сегодня подписал акт авторизации национальной обороны США (FY19NDAA). По информации МИД Грузии, примечательно, что согласно записи в акте, Грузия в контексте европейской безопасности наряду с черноморскими и странами Балтии, рассматривается как союзник и партнер США.






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