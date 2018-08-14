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Россия выдворяет «вора в законе» Тариела Ониани


14.08.2018   15:50
Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении из России одного из главных претендентов на лидерство в преступном мире России, 60-летнего главы кутаисского воровского клана Тариела Ониани, известного в криминальных кругах как Таро. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает информационное агентство (ИА) «ПраймКрайм».

Криминальному авторитету зачитали документ представители МВД в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке, где он в настоящее время отбывает 10-летний срок. Менее чем через год Ониани должен выйти на свободу и, согласно приказу главы МВД, обязан незамедлительно покинуть Россию. ИА публикует видео с реакцией Таро на приказ Колокольцева.

По данным агентства, министр подписал 6 августа приказ о нежелательном пребывании в России криминального авторитета, для чего ему даже пришлось прервать отпуск и выйти на работу. Ониани может обжаловать приказ главы МВД в суде. Вор в законе Таро 19 июля 2010 года был приговорен в Москве к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство.

После того как суд приговорил Захария Калашова (Шакро Молодой) к почти 10 годам лишения свободы за вымогательство, Таро называют главным претендентом на звание российского «вора №1».

«Все будет зависеть от того, удастся ли юристам Таро доказать его российское гражданство: в 2010 году ФМС признала его получение Ониани недействительным, однако решения суда по этому поводу до сих пор нет. При этом, по некоторым данным, Таро успел отказаться от своего грузинского гражданства», — сообщил источник «Ленты.ру».

По его словам, если Таро не будет признан гражданином России, ему будет грозить выдача в Испанию: там вора в законе обвиняют в организации преступной группировки и незаконной легализации средств, нажитых преступным путем.






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