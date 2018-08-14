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В акте авторизации обороны США подчеркивается поддержка вступления Грузии в НАТО


14.08.2018   15:59
В акте авторизации обороны США, подписанном Дональдом Трампом, зафиксирована поддержка политики "открытых дверей" НАТО, в том числе вступления Грузии в НАТО - сказано в информации Министерства иностранных дел Грузии.

По сообщению ведомства, акт авторизации обороны определяет приоритеты бюджета Департамента обороны США на 2019 фискальный год.

"Примечательно, что по записи в акте Грузия в контексте безопасности Европы, наряду с черноморскими и балтийскими странами осмысливается, как союзник и партнер США.

Раздел №1248 закона касается сдерживания российской агрессии в Европе (SENSE OF SENATE ON ENHANCING DETERRENCE AGAINST RUSSIAN AGGRESSION IN EUROPE). В разделе сказано, что усиление обороноспособности союзников и партнеров США в Европе тесной координацией с НАТО является национальным интересом США, и служит твердому выполнению обязательств, взятых Североатлантическим соглашением, что со своей стороны является комплексной стратегией сдерживания российской агрессии. Данный раздел включает также значительные послания, связанные с Грузией.

В частности в документе сказано, что для усиления союзников и партнеров США в Европе секретарь обороны США координацией с Госсекретарем и командованием США в Европе должен содействовать оказанию значимой помощи Грузии в сфере безопасности, в том числе летальными оборонными средствами, что усилит обороноспособность Грузии, и улучшит совместимость с силами НАТО.

В то же время закон призывает администрацию разработать, и осуществить всеобъемлющую стратегию сотрудничества в сфере безопасности, включающую поддержку союзников и партнеров США в Европе, и особенно непосредственных целевых стран агрессии и вредного влияния России.

Документ подчеркивает также значение расширения частоты, масштаба, и сценариев проведения учений НАТО и другого многонационального формата на Черном море с участием Грузии и Украины.

В законе зафиксирована поддержка политики "открытых дверей" НАТО, в том числе вступления Грузии в НАТО.

Учет темы национальных интересов и безопасности Грузии на законодательном уровне еще раз подтверждает значение вопросов, связанных с Грузией, в политической повестке дня администрации США"- сказано в информации МИД Грузии.







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