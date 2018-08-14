Конгресс США опубликовал документ об ужесточении антироссийских санкций

14.08.2018 16:39 Законопроект о резком ужесточении антироссийских санкций, внесенный в Конгресс США 2 августа, официально опубликован. Из документа следует, что на этот раз американские власти решили нанести удар по российским банкам и по суверенному долгу РФ.



Как указывается в законопроекте «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию», американским гражданам и организациям будет запрещено совершать любые сделки с внесенными в список российским банками. Среди них — Внешэкономбанк, Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Примечательно, что Внешторгбанк американские законодатели зачем-то упомянули дважды — в списке он значится под №1 и №8.



Если законопроект будет принят, указанным финансовым организациям запретят проводить расчеты в американской валюте через корреспондентские счета в американских банках. Также фактически запрещаются операции с российским госдолгом.



Кроме указанных выше финансовых учреждений, под санкции подпадают «политические деятели, олигархи и другие лица, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррумпированной деятельности от имени президента Российской Федерации Владимира Путина». Это же касается «российских полугосударственные субъектов, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррумпированной деятельности от имени президента Российской Федерации Владимира Путина», членов семей указанных лиц, а также тех, кто совершает сделки с упомянутыми персонами.















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