Георгий Вашадзе: Тамар Жвания превратила ЦИК в штаб Грузинской мечты

14.08.2018 17:59 По заявлению руководителя избирательной кампании движения "Сила в единстве" Георгия Вашадзе, ЦИК готовится к тотальной фальсификации, проявлением чего является запрещение права собеседования с независимыми членами участковых избирательных комиссий.



Вашадзе призывает председателя ЦИК изменить решение, и дать им право провести собеседование с независимыми членами.



"Центральная избирательная комиссия продолжает формирование тотального механизма фальсификации. У меня есть два документа, один в связи с формированием участковой избирательной комиссии 2017 года, и второй - постановление, принятое Центральной избирательной комиссией в 2018 году также в связи с комплектацией участковых избирательных комиссий. Между этими двумя документами есть единственная разница: в 2017 году участковые избирательные комиссии могли вызвать участников конкурса на собеседование в участковые избирательные комиссии, а в 2018 году данная статья исчезла из этого документа. Почему это сделали? Несколько дней назад мы выявили систему, когда из 73 окружных членов комиссий 63 назначили по единственному принципу, это жены высокопоставленных должностных лиц СГБ, чиновников, и активистов штабов "мечты", и членов администрации ЦИК.



Сейчас они хотят запретить нам провести собеседование с независимыми членами, которые должны быть назначены в участковых избирательных комиссиях. К сожалению, Тамар Жвания превратила ЦИК в штаб "Грузинской мечты". Ее задание, укомплектовать избирательные комиссии таким образом, чтобы создать механизм фальсификации. Призываю ее, изменить это решение"- заявил Георгий Вашадзе.

















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