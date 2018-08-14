Одним из первых вопросов повестки дня нового президента будет представление нового председателя ЦИК

14.08.2018 18:54 Одним из первых вопросов повестки дня нового президента будет представление нового председателя Центральной избирательной комиссии. У Тамар Жвания, избранной на должность главы ЦИК в сентябре 2013 года, истекает пятилетний срок полномочия.



С учетом избирательного законодательства, когда истечение срока полномочий председателя ЦИК совпадает с периодом выборов, президент выдвигает кандидатуры в председатели ЦИК не позднее, чем через 7 дней после объявления окончательных результатов выборов. В данном контексте следует отметить, что, если президентские выборы завершатся в первом туре, тогда крайний срок объявления окончательных результатов выборов (что означает публикацию итогового протокола результатов выборов в "Законодательном вестнике") - 19 ноября. В то же время, если второй тур выборов не состоится, новоизбранный президент принесет присягу 18 ноября (третье воскресенье после выборов президента).



Соответственно, новый президент Грузии будет уполномочен через неделю, максимум 26 ноября, представить ЦИК новых кандидатов для выбора в председатели. В случае проведения второго тура президентских выборов этот процесс передвинется к концу декабря.



Председателя ЦИК по представлению президента избирает ЦИК двумя третями от общего состава. Если Центральная избирательная комиссия не сможет избрать председателя, решение примет парламент.



Президент обязан выбрать кандидатов на основе консультаций, и представить на должность председателя ЦИК как минимум три кандидатуры.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

