«Грузинская мечта» твердо решила не выдвигать своего кандидата в президенты - Чугошвили

14.08.2018 20:04 Решение «Грузинской мечты» не участвовать в президентских выборах и не представлять собственного кандидата в президенты, не изменится, - об этом заявила журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили.



Говоря об этом вопросе, Чугошвили подтвердила, что по поводу участия в выборах в большинстве были различия во мнениях.



«Эту тему мы много обсуждали, в том числе в формате большинства, при этом присутствовал и председатель партии «Грузинская мечта». Позиции были по обе стороны. Позиция самого председателя партии такова - у «Грузинской мечты» на выборах не должно быть своего кандидата. У этой позиции есть два аргумента. Первый – это то, что для демократического развития нашей страны, если мы хотим, чтобы в стране были здоровые политические процессы, важно, чтобы в руках одной политической партии не были все высшие должности. Второй аргумент заключается в том, что в связи с мандатом президента существует неверное представление. Это естественно и логично, так как мы были президентской системой. В парламентской системе у президента совершенно другая нагрузка, однако обществом он представляется как лицо, ответственное за управление страной. Мы не хотим, чтобы это неверное представление еще более углублялось», - заявила Тамар Чугошвили.















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