«Грузинская мечта» провалит любого кандидата в председатели ВС, представленного президентом - Гоциридзе

14.08.2018 20:33 Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе считает, что не имеет никакого значения, встретится или нет большинство с президентом Георгием Маргвелашвили в связи с выбором кандидата в председатели Верховного суда Грузии.



Гоциридзе отметил, что большинство не интересует, чью кандидатуру назовет президент, поскольку они не поддержат эту кандидатуру.



«Даже если сегодня президент привезет самого известного, честного и знающего юриста в мире, даст председателю Верховного суда Америки грузинское гражданство, большинство «Грузинкой мечты» его кандидатуру или провалит, или вообще не будет рассматривать и дождется президентских выборов и задействования новой Конституции, а затем назначит очередного Мурусидзе по представлению Совета юстиции. Какой смысл в этих консультациях, если конечным результатом будет закладывание этого представления под стекло. В этом случае должен быть выбран наилучший кандидат, а после задействования новой Конституции правительство представит своего кандидата. Элементарно, человек должен уметь сравнивать, что было бы лучше – решение, принятое по представлению широкой общественности или очередная марионетка, посаженная властью», - заявил Гоциридзе.



Парламентское большинство изменило решение о встрече с президентом по вопросу выбора кандидата на должность председателя Верховного суда Грузии. Как заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе, вступление в этот процесс теряет смысл.



Согласно пока что действующей Конституции, кандидатуру на должность председателя Верховного суда для утверждения парламенту представляет президент страны. После же того, как начнет действовать новая Конституция, прерогатива представлять кандидатуру перейдет Высшему совету юстиции.















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