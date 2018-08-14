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В ЦИК представлены 19 кандидатов в президенты Грузии


14.08.2018   22:47
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на сегодня в ЦИК представлены кандидатуры 19 претендентов на пост президента Грузии.

Семеро кандидатов выдвинуты инициативными группами: Кахабер Чичинадзе, .Гия Чхиквадзе, Коба Джулакидзе, Георгий Гахокия, Саломе Зурабишвили, Николоз Лекишвили и Давид Амашукели.

12 кандидатов намерены принять участие в президентских выборах от имени политических партий. В том числе: Михаил Салуашвили — «Союз восстановления справедливости — Глас народа: Господь наша правда», Георгий Лилуашвили — «Грузия», Звиад Багдавадзе — «Гражданская платформа — новая Грузия», Вахтанг Габуния — «Христиан -демократическое движение», Леван Чхеидзе — «Новые христиан-демократы «, Шалва Нателашвили — «Лейбористская партия Грузии «, Давид Бакрадзе — «Европейская Грузия — Движение за свободу», Звиад Иашвили — «Национально-демократическая партия», Давид Усупашвили — «Свободные демократы», Каха Кукава — «Свободная Грузия», Гела Хуцишвили — «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии» и Звиад Мехатишвили — “Христиан -консервативная партия Грузии».

Президентские выборы состоятся 28 октября.






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