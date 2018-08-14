МИД Грузии выражает соболезнования Италии

14.08.2018 23:14 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся в социальных сетях на трагическую ситуацию в итальянском городе Генуя.



«Я глубоко сожалею из-за обрушения автомобильного моста в Италии. Приношу соболезнования членам семей жертв и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. В это печальное время, Грузия стоит рядом с Италией», — пишет министр иностранных дел Грузии.



Число погибших в результате обрушения моста в Генуе возросло до 30 человек. Пострадали ещё по меньшей мере 13 человек, 20 человек считаются пропавшими без вести.



Обрушение 200-метровой секции моста произошло внезапно. Бетонная масса масса упала на жилые здания, расположенные под мостом, а с моста стали падать автомобили.















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