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МИД Грузии выражает соболезнования Италии
14.08.2018 23:14
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани откликнулся в социальных сетях на трагическую ситуацию в итальянском городе Генуя.
«Я глубоко сожалею из-за обрушения автомобильного моста в Италии. Приношу соболезнования членам семей жертв и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. В это печальное время, Грузия стоит рядом с Италией», — пишет министр иностранных дел Грузии.
Число погибших в результате обрушения моста в Генуе возросло до 30 человек. Пострадали ещё по меньшей мере 13 человек, 20 человек считаются пропавшими без вести.
Обрушение 200-метровой секции моста произошло внезапно. Бетонная масса масса упала на жилые здания, расположенные под мостом, а с моста стали падать автомобили.
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