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Мэр Тбилиси просит строительные компании предоставить предлождения по долгостроям
15.08.2018 13:33
Мэр столицы Каха Каладзе попросил строительные компании представить в мэрию предложения по долгостроям в Тбилиси.
Как отметил Каха Каладзе на сегодняшнем заседании мэрии Тбилиси, в столице насчитывается 179 недостроенных зданий. По его словам, он уже говорил на эту тему в правительстве, и центральные власти готовы оказать поддержку в решении данной проблемы.
«Очень плохо, когда мы видим недостроенные здания на центральных улицах и в районах города, один из ярких примеров — прилегающая к мэрии территория. Мне кажется, никому не нравится такое зрелище, как все это выглядит. Кроме того, есть множество людей, которые заплатили суммы и годами ждут свои квартиры. Думаю, что и для них это станет серьезным подспорьем. Поэтому моя просьба — как можно скорее предоставить максимальную поддержку девелоперским компаниям для завершения строительства таких зданий. Думаю, у нас это обязательно получится», — сказал Каладзе.
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