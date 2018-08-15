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В Греции требуют выслать российских дипломатов, которые пришли на футбольный матч пьяными
15.08.2018 14:09
Владелец футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди заявил, что сотрудники российского консульства пришли на футбольный матч с московским Спартаком, который проходил в Салониках, в состоянии алкогольного опьянения.
Саввиди также потребовал высылки этих сотрудников, сообщает Sport24.
"Я потребую возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников консульства, которые напились и посчитали, что они могут качать права. Я проинформировал МИД России. Сотрудники российского консульства в Салониках должны покинуть Грецию", - сказал он.
После игры сообщалось, что фанаты ПАОК напали на российских журналистов, присутствовавших на стадионе. Для болельщиков Спартака матч был закрыт из-за дисквалификации.
13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны.
В частности, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, выступающие против соглашения с Македонией о переименовании. В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".
Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.
6 августа МИД России вручил послу Греции в РФ Андреасу Фриганасу ноту в связи с "недружественными действиями Афин в июле" и объявил о зеркальных ответных мерах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отменил свой визит в Грецию, который должен был состояться в сентябре.
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