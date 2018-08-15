Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии выразил соболезнования Италии в связи с трагедией в Генуе


15.08.2018   14:44
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили соболезнует Италии в связи с гибелью людей при обрушении моста в Генуе.

По данным министерства внутренних дел Италии, в результате трагедии погибло 30 человек. Согласно последним данным СМИ, число погибших возросло до 35 человек. Еще 14 человек пострадали, пятеро из них – в критическом состоянии.

«Мои глубочайшие соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе. Грузия выражает солидарность итальянскому правительству и народу», — говорится в сообщении в твиттере Маргвелашвили.

Соболезнования властям и народу Италии выразил и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Играя в составе футбольного клуба «Милан», несколько лет своей жизни Каладзе провел в Италии.

«Трагедия, произошедшая в итальянском городе Генуа и унесшая жизни десятков человек, потрясла нас. Я сочувствую итальянскому народу и правительству. Соболезную близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Каладзе на своей фейсбук-странице.

Автомобильный мост близ Генуи, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился днем 14 августа. Согласно предварительной информации, пролет виадука длиной около 100 метров рухнул на находившиеся под ним здания. По данным СМИ, в момент происшествия на мосту находилось более 30 автомобилей.

Спасатели продолжают извлекать из-под завалов пострадавших, их доставляют в больницы.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли накануне заявил, что причиной катастрофы стали серьезные недостатки в текущем обслуживании. Следствие выдвигает несколько версий случившегося — начиная от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Страны Евросоюза опережают Россию по денежным переводам в Грузию
Грузинскую национальную валюту пошатнула паника на турецком рынке - Bloomberg
AZAL возобновляет с 28 октября полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
В Грузии вспоминают начало абхазской войны
Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Нагдалян:В ОДКБ вопрос Хачатурова все еще обсуждается
Посол: Власти США давно желали увидеть полное и всестороннее следствие по факту трагических событий 1 марта
В Армении раскрыт случай получения взятки в крупном размере за освобождение призывников от службы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна