Президент Грузии выразил соболезнования Италии в связи с трагедией в Генуе

15.08.2018 14:44 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили соболезнует Италии в связи с гибелью людей при обрушении моста в Генуе.



По данным министерства внутренних дел Италии, в результате трагедии погибло 30 человек. Согласно последним данным СМИ, число погибших возросло до 35 человек. Еще 14 человек пострадали, пятеро из них – в критическом состоянии.



«Мои глубочайшие соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе. Грузия выражает солидарность итальянскому правительству и народу», — говорится в сообщении в твиттере Маргвелашвили.



Соболезнования властям и народу Италии выразил и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Играя в составе футбольного клуба «Милан», несколько лет своей жизни Каладзе провел в Италии.



«Трагедия, произошедшая в итальянском городе Генуа и унесшая жизни десятков человек, потрясла нас. Я сочувствую итальянскому народу и правительству. Соболезную близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Каладзе на своей фейсбук-странице.



Автомобильный мост близ Генуи, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился днем 14 августа. Согласно предварительной информации, пролет виадука длиной около 100 метров рухнул на находившиеся под ним здания. По данным СМИ, в момент происшествия на мосту находилось более 30 автомобилей.



Спасатели продолжают извлекать из-под завалов пострадавших, их доставляют в больницы.



Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли накануне заявил, что причиной катастрофы стали серьезные недостатки в текущем обслуживании. Следствие выдвигает несколько версий случившегося — начиная от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста.















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